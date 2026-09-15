Стартавала пятая сесія Савета Рэспублікі восьмага склікання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стартавала пятая сесія восьмага склікання Савета Рэспублікі. Галоўны арыенцір - умацаванне дзяржаўнасці і абарона інтарэсаў беларускага народа.
Старшыня Наталля Качанава падкрэсліла: парадак дня будзе будзе насычаным. Акцэнт у найбліжэйшыя месяцы традыцыйна зроблены на бюджэтны пакет на 2027 год і змяненні ў Падатковы кодэкс.
Патрабаванні кіраўніка дзяржавы ў гэтай сферы нязменныя: неабходна забяспечыць эфектыўнае выдаткоўванне сродкаў на прыярытэты сацыяльна-эканамічнага развіцця, а таксама сфармираваць справядлівую і збалансаваную сістэму падаткаабкладання.
Сімвалічна, што пятая сесія стартавала напярэдадні Дня народнага адзінства (гл. відэа).