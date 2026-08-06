Столінскі і Жабінкаўскі раёны завяршылі ўборку збожжавых і зернебабовых культур
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Столінскі і Жабінкаўскі раёны завяршылі ўборку збожжавых і зернебабовых культур. Усяго ў Брэсцкай вобласці засталося ўбраць 15 % плошчаў. Намалочана 1,2 млн т збожжа без уліку рапсу пры сярэдняй ураджайнасці 40,6 ц/га. Набліжаюцца да завяршэння жніва гаспадаркі Камянецкага, Іванаўскага, Брэсцкага, Пружанскага і Драгічынскага раёнаў.
У Брэсцкім рэгіёне з рэкордным намалотам завяршылі таксама ўборку азімага рапсу. Гаспадаркі вобласці сабралі 237 тыс. т гэтай культуры. Ураджайнасць склала 32,6 ц/га. Да выніку мінулага года сельгаспрадпрыемствы вобласці атрымалі дадатак 72 тыс. т і 6,5 ц/га. Самая высокая ўраджайнасць гэтай культуры ў Ляхавіцкім раёне - 44,8 ц/га.