Сцяг мінскай міліцыі ўзнялі на вяршыню Эльбруса
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сцяг мінскай міліцыі ўзняўся на вяршыню Эльбруса - адной з найвышэйшых вяршынь частак свету. Старшы лейтэнант сталічнай міліцыі Марк Жданаў разам з камандай здзейсніў узыходжанне на заходні пік стратавулкана, апынуўшыся на вышыні больш за 5,5 тыс. м. Афіцэр прызнаецца, што для пакарэння вяршыні спатрэбілася як фізічная, так і маральная падрыхтоўка.
Група падымалася пешшу, без выкарыстання ратрака - машыны на гусенічным ходзе, якая дапамагае альпіністам падымацца на вышыню. Па часе ўзыходжанне заняло каля 12 гадзін. Гэта выпрабаванне не толькі на цягавітасць і гатоўнасць ісці да канца, але і праверка на згуртаванасць каманды.