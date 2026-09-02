"Свята першага званка" - унікальная фотавыстава адкрылася ў Нацбібліятэцы

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі стартавала фотавыстава "Свята першага званка". Экспазіцыя прысвечана Дню ведаў і Году беларускай жанчыны. Аснова праекта - асабістыя архівы супрацоўнікаў установы. У экспазіцыі прадстаўлены як гістарычныя чорна-белыя здымкі, так і сучасныя каляровыя кадры.

Ганна Юхнавец, вядучы метадыст Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

"Я займалася стварэннем канцэпцыі гэтай выставы і збірала архіўныя матэрыялы ў супрацоўнікаў Нацыянальнай бібліятэкі. Мы прапанавалі калегам паўдзельнічаць у праекце і падзяліцца сваімі школьнымі гісторыямі. Асаблівы акцэнт зрабілі на жаночай тэме, паколькі цяперашні год аб'яўлены Годам жанчыны. Наша экспазіцыя можа папоўніцца і ў будучыні: усе, хто перадаў свае памятныя рэчы і фатаграфіі, былі прыемна здзіўленыя вынікам. Кожнаму з нас вельмі прыемна ўспомніць сябе ў мінулыя гады".

Асобны тэматычны блок прысвечаны ролі жанчын у адукацыі: мамам, бабулям і педагогам.