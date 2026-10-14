Сям'я Сабалеўскіх з Мінскага раёна стала самай медыйнай сям'ёй года
Быць мамай, значыць, быць самым верным сябрам сваім дзецям. І здорава, калі іх шмат.
За некалькі дзён да афіцыйнага старту Тыдня бацькоўскай любові ў краіне выбралі самую медыяную сям'ю года. Ёй стала сям'я Сабалеўскіх з Мінскага раёна. У мужа и жонкі Марыны і Сяргея чацвёра дзяцей і нават цэлы вакальны ансамбль.
Усіх дзяцей у сям'і Сабалеўскіх як нот на нотным стане - 7. А разам - Сабалеўскія на "моцную 10". Той самы выпадак, калі сімвалізм ёсць ва ўсім. Калі і дом - поўная чаша, і калі ўвечары за кубкам гарбаты пра планы на шчаслівую заўтра. І абавязкова разам з песняй (гл. відэа).