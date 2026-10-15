Сям'я як аснова дзяржавы: у Беларусі пройдзе Адзіны дзень інфармавання

Пра ролю сям'і як асновы дзяржавы і захаванне традыцыйных каштоўнасцяў 15 кастрычніка будуць гаварыць у працоўных калектывах, на прадпрыемствах і ў адукацыйных установах. У Беларусі пройдзе Адзіны дзень інфармавання. У ліку спікераў - прадстаўнікі дзяржорганаў, парламентарыі, лідары меркаванняў.

Беларусь прыкладае максімум намаганняў для вырашэння дэмаграфічных задач, рэалізуецца цэлы комплекс мер падтрымкі шлюбных пар з дзецьмі. Пры гэтым сёння важна не проста забяспечыць сацыяльныя гарантыі, а сфарміраваць у грамадстве адказнае стаўленне да бацькоўства, каб рашэнне аб стварэнні сям'і і нараджэнні дзіцяці было ўсвядомленым выбарам кожнай шлюбнай пары. Адначасова неабходна пераламаць трэнд позняга мацярынства і бацькоўства. Знайсці эфектыўную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы, - даручэнне Прэзідэнта.