"Толькі тут я буду дома": моладзь пра патрыятызм на форуме да Дня народнага адзінства

Як беларусы будуць захоўваць крохкае адзінства, пакуль іх спрабуюць зламаць звонку? Урок гісторыі і геапалітыкі ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі спарадзіў глебу для роздуму творцам і лідарам меркаванняў. Рашэнні моладзь фармулявала прама са сцэны Палаца спорту.

Дзень народнага адзінства - самае маладое дзяржаўнае свята пра барацьбу, якую перажыў народ стагоддзе таму, барацьбу "беларусамі звацца" па праве.

У Палацы спорту сабраліся больш за 3 тыс. лідараў і творцаў, валанцёраў і спецыялістаў, адданых Беларусі сваёй справай. Ім трэба будзе распараджацца найцяжэйшым грузам - незалежнай краінай, якую так і намагаецца Захад загнаць пад бізун. Каб не забыцца, хто мы і адкуль ідзем, раўняцца трэба на сімвалы, што так трапятліва бераглі продкі (гл. відэа).