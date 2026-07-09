Маштабнае абнаўленне: сталічны аўтапарк папоўнілі 37 новых тралейбусаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Маштабнае абнаўленне сталічнага наземнага транспарту накіравана на павышэнне камфорту пасажыраў і вадзіцеляў. З пачатку года ў аўтапарках Мінска ўжо з'явілася 37 новых тралейбусаў. Уся тэхніка - выключна айчыннай вытворчасці.
Усяго сёлета горад закупіць 129 тралейбусаў і 35 аўтобусаў. За 4 гады пасажырапаток у сталіцы вырас на чвэрць. Укараняюць і сучасныя тэхналогіі, напрыклад, бескантактную аплату банкаўскімі карткамі.
Да тэхнічнага стану грамадскага транспарту надаецца павышаная ўвага. На лінію выходзяць толькі спраўныя машыны. Таксама ў планах замяніць амаль 230 навесаў на прыпынках.