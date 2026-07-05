"Цягнік Памяці - 2026" завяршыў маршрут у Мінску
Аўтар:Стафанія Віннічак
Тысячы кіламетраў у шляху і сотні сяброўскіх гісторый. У Мінску завяршыўся пяты сезон праекта "Цягнік Памяці - 2026". Удзельнікі наведвалі не толькі культурныя лакацыі ў рэгіёнах, але і дэталёва вывучалі гісторыю Вялікай Айчыннай вайны.
19,9 тыс. - лічба гэтага праекта. Роўна столькі сяброўскіх пар утварылася на юбілейным сезоне праекта "Цягнік Памяці". 200 хлопчыкаў і дзяўчынак з 18 краін свету прайшлі шлях амаль 8 тыс. км, але самае галоўнае - далёка не лічбы, а тыя самыя шчырыя дзіцячыя ўсмешкі і такія кранальныя словы развітання (гл. відэа).