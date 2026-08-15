Цёплая, са скарыначкай "Бацькава булка" стала народным брэндам Беларусі

Хлебная сталіца Беларусі сустракае гасцей на каравай-фэсце "Бацькава булка". Сёлета ён адзначае юбілей. У Свіслацкім раёне таксама чакаюць турыстаў з-за мяжы.

У Свіслацкім раёне ёсць векавыя дубы, якія памятаюць Напалеона, і балота - равеснік егіпецкіх пірамід. А яшчэ тут пірог, прыгатаваны па асаблівым рэцэпце, не страчвае сваіх смакавых якасцяў праз год, і мясцовыя пякуць хлеб, які вяртае ў дзяцінства.

Цёплая, са скарыначкай, асацыіруецца з домам - гэта "Бацькава булка". Папулярным выраб стаў пасля візіту Прэзідэнта ў Свіслач у 2021 годзе.

Святлана Урбановіч, тэхнолаг цэха хлебапячэння хлебабулачнага прадпрыемства: "Аляксандр Рыгоравіч падышоў да нашай прадукцыі. Чамусьці погляд яго тады ўпаў на нашу пляцёнку. Ён так па-бацькоўску разламаў яе, пакаштаваў і сказаў: "Вельмі смачна". І ўсё, іншага каментарыя нам не трэба было".

Шчырае прызнанне імгненна ператварыла звычайны прадукт у народны брэнд. На папярэдні фестываль прыязджалі турысты з Чэхіі, Літвы, Польшчы, Вялікабрытаніі, Бельгіі, Расіі.

Сёлета каравай-фэст "Бацькава булка" адзначае пяцігадовы юбілей. Для размяшчэння гасцей арганізвалі палатачны гарадок. У праграме мерапрыемства дэгустацыя хлеба з усёй Беларусі, конкурс пекараў, а таксама хіты ад зорак беларускай і расійскай эстрады. Канцэрт прысвецяць беларускай жанчыне.