У Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі стартавала "Школа маладога выбаршчыка"
На базе Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі разгарнуўся дыялог адукацыйнага праекта "Школа маладога выбаршчыка". Праграмы праекта ў фарматах анлайн і афлайн накіраваны на павышэнне ўзроўню палітычнай культуры моладзі.
Як забяспечыць бяспеку выбарчага працэсу і супрацьстаяць магчымым выклікам? Як забяспечыць свабоднае волевыяўленне грамадзян? 26 кастрычніка гэтымі пытаннямі задаюцца абсалютна ўсе дзяржавы, і ў Беларусі ёсць свой вопыт на гэты конт. Па-першае, не абысціся без маналітнага адзінства і зразумелай карціны заўтрашняга дня. Сёння гэта разумеюць нават дзеці. Моладзь адукоўваецца ў галіне выбарчага права - гэта прыкметны крок да ўмацавання і палітычнай культуры.
У ліку слухачоў - больш за 30 прадстаўнікоў моладзі з усіх рэгіёнаў краіны з ліку фіналістаў рэспубліканскай алімпіяды па пытаннях тэорыі і практыкі выбарчага працэсу, члены Маладзёжнага савета і лідары грамадскіх аб'яднанняў (гл. відэа).