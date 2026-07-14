У Акадэмію і Магілёўскі інстытут МУС пададзена больш за 450 заяў

Уступная кампанія ў сілавыя ВНУ краіны выйшла на пік. У Акадэмію МУС і Магілёўскі інстытут пададзена больш за 450 заяў ад абітурыентаў. Усяго ж у гэтыя дзве навучальныя ўстановы плануецца набраць 620 чалавек.

Прычым дакументы ў абедзве ВНУ прымаюцца ў Акадэміі МУС. Такім чынам, абітурыент піша адну заяву, але яна дае яму права паступіць як у Мінск, так і Магілёў. Усё вырашае колькасць набраных балаў.

Такая ж сістэма працуе і пры ўказанні спецыяльнасці, на якой хоча вучыцца малады чалавек. Як правіла, абітурыенты паказваюць усе факультэты, каб павялічыць шанц на паступленне.

Яшчэ адно новаўвядзенне 2026 года - у Акадэмію МУС і Магілёўскі інстытут плануецца набраць 50 дзяўчат-курсантаў. Яшчэ 20 будуць прынятыя на навучанне ў Каледж МУС.