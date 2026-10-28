Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяАрміяДумкаСям'я і дзеціАдукацыяМоладзьТурызмЭкалогія

У БДУ прэзентавалі вераснёўскі нумар часопіса "Маладосць"

Аўтар:

28 кастрычніка ў БДУ прэзентавалі вераснёўскі нумар часопіса "Маладосць", падрыхтаваны сумесна з філалагічным факультэтам. Выданне выступае стартавай пляцоўкай для новага пакалення аўтараў, працягваючы традыцыі.

На старонках часопіса ў свой час публікаваліся Уладзімір Караткевіч, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Шамякін.

У выпуску прадстаўлены інтэрв'ю з дэканам філфака, эсэ студэнтаў, а таксама творы ўдзельнікаў літаратурнага гуртка. Пагаварылі і з беларускім блогерам Ільём Шынкарэнкам.

У планах - прадоўжыць серыю творчых сустрэч са студэнтамі. Акрамя БДУ, збіраюцца падключыць таксама студэнтаў БДПУ ім. Максіма Танка.

Раздзелы:

ГрамадстваКультура

Чытайце таксама