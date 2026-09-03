У Беларусі абноўлены пералік парод сабак, якія патрабуюць асаблівай адказнасці

У Беларусі распрацаваны праект абноўленага пераліку парод сабак, якія патрабуюць ад гаспадароў асаблівай адказнасці. Галоўны прыярытэт - бяспека навакольных і культура ўтрымання хатніх гадаванцаў.

Раскажам, якія пароды ўвайшлі ў спіс і што зменіцца для іх уладальнікаў.

У абноўлены пералік парод сабак, якія патрабуюць асаблівай адказнасці ад уладальнікаў, уключылі жывёлін, што вызначаюцца асабліва буйнымі памерамі альбо псіхафізіялагічнымі асаблівасцямі паводзін. Новы дакумент закліканы актуалізаваць спіс, зацверджаны яшчэ ў 2001 годзе. Раней у яго ўваходзілі 40 парод, сярод якіх нямецкая і каўказская аўчаркі, бультэр'ер, даберман, канэ-корса і ратвейлер.

Уладальнікі сабак з гэтага пераліку абавязаны прайсці спецыяльныя курсы і атрымаць адпаведнае пасведчанне на працягу трох месяцаў пасля набыцця чатырохногага сябра.

"Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі была створана міжведамасная рабочая група, якая разглядала праект, што прапануюць дзяржорганы. Былі запрошаны як самі дзяржаўныя органы - распрацоўшчыкі, таксама і кінолагі, заводчыкі і грамадскасць. Прапаноўваецца да зацвярджэння каля 30 парод сабак, напрыклад, такія пароды як тыбецкі мастыф, неапалітанскі мастыф, паўночнакаўказскі сабака, сярэднеазіяцкая аўчарка і іншыя сабакі, якія вельмі буйныя альбо агрэсіўныя па сваёй прыродзе", - патлумачыла намеснік начальніка ўпраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Надзея Сяўрук.

Абавязковаму ўліку падлягаюць жывёлы ва ўзросце ад трох да трох з паловай месяцаў. Пры набыцці гадаванца, старэйшага за гэты ўзрост, уладальнік абавязаны зарэгістраваць яго ў трохдзённы тэрмін. Дарэчы, у перспектыве абавязковую рэгістрацыю плануюць пакінуць толькі для сабак, а для катоў зробяць яе добраахвотнай.

Зараз у Беларусі афіцыйна зарэгістравана больш чым 132,5 тыс. хатніх гадаванцаў. З іх на долю сабак прыходзіцца звыш 106 тыс.