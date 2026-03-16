У Беларусі адкарэкціравана сістэма мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў

Паводле навацый, права заказваць мэтавую падрыхтоўку зараз маюць дзяржорганы, дзяржарганізацыі і кампаніі з доляй дзяржавы не менш як 50 %. Дадатковыя магчымасці прадугледжаны і для арганізацый, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё рэгіёна пры наяўнасці хадайніцтва ад мясцовых улад. Таксама заказчыкі кадраў зараз абавязаны абгрунтоўваць рэальную патрэбнасць у спецыялісце. Фармальны падыход выключаны, кожная заяўка павінна пацвярджаць патрэбнасць у працаўніку (больш падрабязна - глядзіце відэа).