У Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці
У першую нядзелю верасня ў Беларусі адзначаецца Дзень работнікаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці. Свята аб'ядноўвае буравікоў, геолагаў, будаўнікоў, праекціроўшчыкаў, аператараў АЗС і ўсіх тых, чыя праца гарантуе бесперабойную работу прадпрыемстваў, транспартнай сістэмы, а яшчэ цяпло ў нашых дамах.
Іх задачы становяцца маштабней з года ў год. Да прыкладу, у 2025-м нафтавікі здабылі 2 млн т чорнага золата. Гэта стала рэкордам за апошнія 30 гадоў.
Такі рубеж быў бы немагчымым і без надзейнай сыравіннай базы. Яе аснова - найбуйнейшыя радовішчы краіны: Рэчыцкае, Асташковіцкае, Паўднёва-Асташковіцкае і Вішанскае.
Сёння будуюцца новыя свідравіны, ідзе разведка новых запасаў і рэанімацыя старых залежаў. І ўсё гэта - нялёгкая доля спецыялістаў нафтахімічнага комплексу.