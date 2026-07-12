У Беларусі пачаўся прыём дакументаў у ВНУ: на якія спецыяльнасці варта звярнуць увагу

У Беларусі стартаваў асноўны этап уступнай кампаніі. Час падаваць дакументы ў ВНУ на бюджэтную і платную формы навучання. 12 ліпеня дзверы расчынілі 46 універсітэтаў. Сёлета яны гатовы прыняць звыш 49 тыс. першакурснікаў, з іх больш чым 33 тыс. - на бюджэтныя месцы, астатнія - на платныя.

Час ікс для тысяч абітурыентаў настаў. 12 ліпеня ў Беларусі стартаваў асноўны этап уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. У мінулым экзамены і тэсціраванні, у руках у маладых людзей сертыфікаты з запаветнымі баламі. Зараз галоўная задача - своечасова і па адрасе падаць дакументы.

Інжынерныя, медыцынскія, аграрныя і педагагічныя спецыяльнасці традыцыйна лідзіруюць у спісе пераваг абітурыентаў. Напрыклад, у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка сёлета для будучых настаўнікаў падрыхтавалі амаль 2 тыс. месцаў.

Прыёмная кампанія ў вядучым педвузе краіны ахопіць 14 спецыяльнасцяў на 11 факультэтах і інстытутах.

Аляксандр Францкевіч, прарэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка: "Сёлета мы плануем набраць каля 2 тыс. чалавек, з іх 1094 чалавекі - на дзённую бюджэтную форму. Адзначу спецыяльнасці з самым вялікім наборам. Гэта спецыяльная і інклюзіўная адукацыя, дашкольная адукацыя (145 чалавек), пачатковая адукацыя (125 чалавек) і фізіка-матэматычная адукацыя (120 чалавек)".

Для тых, хто марыць сцерці моўныя бар'еры і зрабіць замежныя мовы сваёй прафесіяй, галоўным пунктам прыцягнення застаецца Белдзяржуніверсітэт замежных моў.

У 2026 годзе на першы курс набіраюць больш як 1 тыс. абітурыентаў: каля 500 на бюджэт і яшчэ 600 - на платную форму навучання. Сярод папулярных напрамкаў - факультэт кітайскай мовы і культуры, сучасных замежных моў і перакладчыцай справы.

Наталля Лапцева, рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта замежных моў: "Захоўвае свае пазіцыі наша новая спецыяльнасць "лічбавая лінгвістыка". Сёлета мы другі раз будзем праводзіць набор. І мы мяркуем, што першы вопыт навучання па гэтай спецыяльнасці паказвае дастаткова цікавы сімбіёз лінгвістычных навук і таго, што звязана з праграміраваннем. Будзе і навінка для тых, хто выбера факультэт нямецкай мовы: другой мовай будзе прапанавана кітайская".

У БДУІР для будучых інжынераў выдзелілі амаль 3 тыс. месцаў, з іх бюджэтных каля 1300, платных больш за 1400.

Новыя спецыяльнасці ў гэтым сезоне ВНУ не заяўляла, у рамках напрамку па абароне інфармацыі з'явіцца новая, вельмі запатрабаваная прафілізацыя па кібербяспецы. Пры гэтым чакаюць высокі конкурс па шэрагу іншых інжынерных напрамкаў.

Максім Давыдаў, першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі: "Інфармацыйныя тэхналогіі зараз у трэндзе, таму на праграміраванне, спецыяльнасці, звязаныя са штучным інтэлектам, нязменна высокі конкурс. Але на інжынерныя спецыяльнасці, у тым ліку і "прамысловая электроніка", "кіберфізічныя сістэмы", на спецыяльнасці, звязаныя з мікраэлектронікай, таксама высокі конкурс".

Вялікі паток абітурыентаў чакаецца ў першыя і апошнія дні прыёму дакументаў. Так, для зручнасці і скарачэнні чэргаў маладыя людзі могуць скарыстацца паслугай "Электронная чарга" праз асабісты кабінет на сайце РІКВ (дарэчы, гэтай паслугай ужо скарысталіся звыш 18 тыс. чалавек). Але для падачы дакументаў усё роўна неабходная асабістая прысутнасць абітурыента. Пры гэтым традыцыйны фармат - па жывой чарзе - захаваўся.

Што да тэрмінаў падачы дакументаў, то прыём на бюджэтныя месцы завершыцца 17 ліпеня. Аднак па шэрагу спецыяльнасцяў сельскагаспадарчага напрамку, а таксама ў сілавыя і ваенныя ВНУ прымаць дакументы на бюджэт будуць да 19 ліпеня. На платныя месцы практычна ва ўсіх ВНУ, за выключэннем тых напрамкаў, дзе не патрабуецца здаваць унутраныя экзамены, дакументы будуць прымаць па 1 жніўня.