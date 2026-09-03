У Беларусі пачалася праверка боегатоўнасці ўнутраных войскаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі правяраюць баявую гатоўнасць унутраных войскаў. Па сцэнарыі вучэнняў 7-я асобная спецыяльная міліцэйская брыгада ўнутраных войскаў павінна перайсці на вышэйшую ступень гатоўнасці і цалкам даўкамплектавацца, пасля чаго выканаць задачы ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных.
Асаблівая ўвага надаецца ўзаемадзеянню розных сілавых структур і вопыту сучасных канфліктаў. Вайскоўцам трэба будзе супрацьстаяць умоўным дыверсійным групам, а крымінальнай міліцыі - удзельнічаць у іх пошуку і нейтралізацыі.
Правераць таксама працу аператыўных штабоў і выразнасць кіравання падраздзяленнямі. У выпадку ўскладнення абстаноўкі дзеянні вайскоўцаў, міліцыі і іншых дзяржаўных органаў павінны быць узгодненымі.