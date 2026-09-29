У Беларусі пачынаецца масавая вакцынацыя
Вакцынацыя - спосаб засцерагчы сябе ў сезон вірусаў і хвароб. Медыкі фіксуюць чаканы ўздым. Абараніцца ад сезонных інфекцый можна ўжо цяпер. Бясплатныя вакцыны даступныя ў медустановах, платныя будуць пастаўленыя ў кастрычніку.
Беларусь рыхтуецца да сезоннага піку захворвання на грып і ВРВІ. Медыкі прагназуюць максімальную актыўнасць вірусаў ужо ў пачатку кастрычніка. Прычына - прыход восеньскіх халадоў, пачатак навучальнага года і вяртанне людзей з адпачынкаў.
Цяпер сітуацыя з ВРВІ ў Беларусі застаецца стабільнай і кантраляванай. Аднак у паветры ўжо цыркулююць негрыпозныя вірусы.
Часцей за ўсё медыкі выяўляюць рынавірус, на яго прыпадае 47,3 % выпадкаў. Далей ідзе бакавірус - 20 %, а таксама вірусы парагрыпу - 14,5 %. Менш за 20 % прыпадае на іншыя інфекцыі.
Абараніцца ад сезонных захворванняў можна ўжо цяпер. З 24 верасня ў сталічныя паліклінікі паступілі першыя прэпараты расійскай вытворчасці і ўжо актыўна выкарыстоўваюцца. Толькі, напрыклад, у цэнтральнай раённай клінічнай паліклініцы № 3 за чатыры дні вакцынацыю прайшлі больш за 300 пацыентаў (гл. відэа).