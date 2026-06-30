У Беларусі ратыфікавалі пагадненне аб умовах дзейнасці Беларуска-Расійскага ўніверсітэта
Пагадненне паміж урадамі Беларусі і Расіі аб дзейнасці сумеснага ўніверсітэта (БРУ) ратыфікавалі дэпутаты. 30 чэрвеня адбылося закрыццё трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Заканадаўчая павестка аказалася максімальна насычанай. На працягу ўсёй сесіі было прынята 78 законаў, і датычыліся яны самых розных сфер і з улікам развіцця ваенна-палітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Прыярытэтная ўвага была нададзена нацыянальнай бяспецы і абараназдольнасці. Прыняты рашэнні, якія абараняюць беларускіх вытворцаў ад знешняга ціску і санкцый, што павышае эканамічную бяспеку краіны. Прыняты законапраект па пытаннях лічбавага беларускага рубля. Варта адзначыць, што аб запуску або планах укаранення сваіх лічбавых валют заявілі ўжо 130 краін. Міжнародную транзітную прывабнасць Беларусі забяспечваюць законы, якія датычацца дарожнай і чыгуначнай дзейнасці. І гэты спіс можна яшчэ доўга працягваць.
Але сёння парламентарыі разгледзелі ў першым чытанні два законапраекты: "Аб аквакультуры" і "Аб змяненні законаў па пытаннях меліярацыі зямель". У адным чытанні на пасяджэнні таксама ратыфікавалі пагадненне паміж урадам Беларусі і ўрадам Расіі аб умовах дзейнасці Беларуска-Расійскага ўніверсітэта. Дэталі апошняга расказаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Сяргей Клішэвіч.
Дарэчы, у сферы міжнароднага супрацоўніцтва ўсяго за трэцюю сесію былі прыняты 44 законапраекты, што сведчыць пра актыўнае прасоўванне беларускіх нацыянальных інтарэсаў за мяжой. І ўсё ж галоўнымі мэтамі працы парламентарыяў былі і застаюцца бяспека, дабрабыт і ўпэўненасць беларусаў у заўтрашнім дні. На гэта накіраваны дэпутаты і далей.