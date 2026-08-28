У Беларусі сабрана 8 млн 819 тыс. т збожжа з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі каравай - 2026 расце. Паводле звестак на 28 жніўня, аграрыям засталося апрацаваць толькі 3 % плошчаў з улікам рапсу. Намалочана 8 млн 819 тыс. т ураджаю.
На рахунку хлебаробаў Мінскай вобласці ўжо 2 млн 361 тыс. т збожжа. 1 млн 788 тыс. т намалацілі гродзенскія аграрыі. 1 млн 637 тыс. т - брэсцкія.
Гомельскія і магілёўскія - 1 млн 55 тыс. т і 1 млн 109 тыс. т адпаведна. Уклад у жніво Віцебскай вобласці - 869 тыс. т.
Дзяржзаказ па харчовым збожжы выкананы на 91 %. На 88 % выкананы план па другім укосе траў, на 84 % - па нарыхтоўцы сенажу. Актыўна ідзе і нарыхтоўка травяных кармоў.
У краіне пачалася масавая ўборка цукровых буракоў. Накапана 251 тыс. т караняплода сярэдняй ураджайнасцю 397 ц/га.