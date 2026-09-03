У Беларусі стартаваў конкурс відэаролікаў "Мая гісторыя з Кітаем"
Беларусь і Кітай працягваюць умацоўваць стратэгічнае партнёрства. Сумесныя праекты рэалізуюцца ў эканоміцы, прамысловасці і навуцы. Асаблівае месца нададзена адукацыйным і культурным праграмам, гуманітарным кантактам. У працяг такога дыялогу ў Беларусі стартаваў конкурс кароткіх відэаролікаў "Мая гісторыя з Кітаем".
Дзмітрый Жук, міністр інфармацыі Беларусі:
"Намаганні, распачатыя кіраўніком нашай дзяржавы Прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам і Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам, сёння выходзяць на якасна новы ўзровень. Размова ідзе не толькі пра палітычныя кантакты або эканамічнае супрацоўніцтва, якое, безумоўна, важна і ляжыць у аснове любых міждзяржаўных адносін. Мы выйшлі на чалавечае вымярэнне - тое самае дарагое, дзеля чаго і працуюць палітыкі. Гэта стварэнне трывалых сувязяў, якія сталі асновай для мірнага суіснавання, а ў ідэале - партнёрства і сумеснага развіцця".
Ролік неабходна размясціць у адкрытым доступе, а таксама накіраваць разам з рэгістрацыйнай формай на электронную пошту арганізатараў. Конкурсныя работы прымаюцца да 30 кастрычніка. Галоўны прыз турыстычны - авіябілеты для падарожжа ў Паднябесную.