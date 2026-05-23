У Беларусі стартуе акцыя "Увага - дзеці!"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25 мая ў Беларусі стартуе акцыя "Увага - дзеці!". ДАІ пераходзіць на ўзмоцнены рэжым перад летнімі канікуламі.
Да 5 чэрвеня інспектары будуць сачыць за хуткасцю, перавозкай дзяцей, праездам пешаходных пераходаў і правіламі перамяшчэння на веласіпедах і самакатах. Асаблівая ўвага - прафілактыцы ДТЗ з удзелам непаўналетніх, бо большасць такіх аварый здараецца па віне дарослых.
Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў быць вельмі ўважлівымі на дарогах.