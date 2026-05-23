У Беларусі за вясну высаджана 18,5 тыс. га новага лесу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За вясновы перыяд высаджана 18,5 га новага лесу. На сённяшні дзень лясны фонд у краіне складае 9 млн 800 тыс. га, што больш за гектар на чалавека. Каб дасягнуць такіх маштабаў, пасадка дрэў праводзіцца двойчы на год - увосень і вясной.
Толькі за 2025-ты лесааднаўленне і лесаразвядзенне праведзены на плошчы 36 тыс. га, і план быў перавыкананы.
Вясной і восенню удзел у высадцы дрэў прымаюць тысячы беларусаў. Парадку 58 тыс. чалавек далучыліся да акцыі "Лес! Дабро! Парадак!". Сіламі добраахвотнікаў створана звыш 3 тыс. га лясных культур. Таксама ў гэтым лесакультурным сезоне асаблівая ўвага надаецца догляду за саджанцамі.