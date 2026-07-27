У Беларусі захворванне віруснымі гепатытамі стабільна зніжаецца

У Беларусі зніжаецца ўзровень захворвання віруснымі гепатытамі В і С. У апошні час рэгіструецца каля 4 тыс. выпадкаў за год.

У сістэме аховы здароўя Беларусі створаны ўсе ўмовы для таго, каб кожны мог прайсці раннюю дыягностыку гепатытаў і, пры неабходнасці, атрымаць лячэнне. Хранічныя гепатыты В і С могуць незаўважна выклікаць цяжкія паражэнні печані, уключаючы цыроз і анкалагічныя захворванні. Аднак іх можна папярэджваць, кантраляваць, а ў выпадку гепатыту С - цалкам вылечваць. Штогод у нашай краіне пацыенты з гэтым вірусам атрымліваюць неабходнае лячэнне, эфектыўнасць якога перавышае 95 %.

Паводле даных СААЗ, колькасць новых выпадкаў заражэння гепатытам B у свеце знізілася на 32 %. Гэтага ўдалося дасягнуць дзякуючы вакцынацыі і прафілактыцы.