У Беларусі завяршаецца маштабная акцыя "Дай лесу новае жыццё!"
У Беларусі завяршаецца восеньскі этап акцыі "Дай лесу новае жыццё!".
24 кастрычніка па ўсёй краіне яшчэ працягваюць маштабную працу па абнаўленні лясоў. У 2026 годзе асноўныя намаганні накіравалі на аднаўленне участкаў, пацярпелых ад бураломаў і ўсыхання. З пачатку года стыхія пашкодзіла амаль 20 тыс. га лясных насаджэнняў. Сумеснымі намаганнямі гэтыя тэрыторыі вярнулі да жыцця.
Да акцыі далучыліся прадстаўнікі дзяржорганаў, працоўныя калектывы, моладзь і валанцёры.