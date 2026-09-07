У Беларусі змяніліся правілы работы медыцынскіх дабрачынных фондаў

7 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 304 "Аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя", якім урэгуляваны праваадносіны ў гэтай галіне і актуалізаваны агульныя палажэнні аб фондах, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.

Дакументам замацавана азначэнне дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя, а таксама кола асоб, якія ўдзельнічаюць у яе арганізацыі і фінансаванні.

Устаноўлены парадак збору грашовых сродкаў на аказанне медыцынскай дапамогі і іх мэтавага расходавання, а таксама распараджэння сродкамі, якія паступілі на дабрачынныя рахункі звыш ліміту або засталіся незапатрабаванымі. Прадугледжаны механізм кантролю за рухам і мэтавым выкарыстаннем збіраемых грашовых сродкаў.

Указам зацверджана ў новай рэдакцыі палажэнне аб стварэнні, дзейнасці і ліквідацыі фондаў. У ліку асноўных навацый - павелічэнне ў два разы мінімальнага памеру маёмасці, неабходнай для стварэння і дзейнасці фондаў у сферы аховы здароўя. Таксама вызначаны памеры расходаў фонду на аплату працы і іншых выплат яго работнікам, на ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці. Пры гэтым забараняецца выкарыстанне для такой дзейнасці ахвяраванняў грамадзян і юрыдычных асоб.

Рэалізацыя ўказа дасць магчымасць выключыць нямэтавае выкарыстанне збіраемых грашовых сродкаў, павысіць празрыстасць работы фондаў і эфектыўнасць кантролю за імі, а таксама ў цэлым упарадкаваць ажыццяўленне дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя.