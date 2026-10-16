У "БелЭкспа" стартаваў вялікі форум ІІ-тэхналогій
Штучны інтэлект можа прыносіць адчувальную карысць. У "БелЭкспа" стартаваў вялікі форум ІІ-тэхналогій. Ён будзе працаваць на працягу трох дзён. Тут дэманструюцца гуманоідныя робаты, праходзіць першы ў краіне беспілотны дрэйф, прадстаўлена 50 праектаў і выступаюць больш за 30 спікераў.
Адбор экспанентаў быў вельмі жорсткі, а конкурс склаў 4 праекты на месца. Усе яны распрацаваны з разлікам на практычнае прымяненне ў розных сферах эканомікі - ад сельскай гаспадаркі да медыясферы. Усё гэта арганізавана з улікам пазіцыі Беларусі па ІІ: штучны інтэлект павінен дапамагаць чалавеку, а не замяшчаць яго.
16 кастрычніка - бізнес-дзень форуму, задача - абрасці карыснымі кантактамі і знайсці інвестараў. 17 і 18 кастрычніка праграму прысвецяць больш масавай аўдыторыі, плануюцца сустрэчы з вядомымі блогерамі.