У Брэсце пройдзе фестываль "Непакораная цвярдыня"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брэст зноў перанясецца ў эпоху Першай сусветнай вайны: 22 і 23 жніўня пройдзе 6-ы фестываль гістарычнай рэканструкцыі "Непакораная цвярдыня".
Мерапрыемства аднавіць падзеі жніўня 1915-га, калі расійскія войскі пад націскам пераўзыходзячых сіл аўстра-германскага блока былі вымушаны пакінуць Брэст-Літоўск.
У суботу, 22 жніўня, гасцей чакае пагружэнне ў побыт: палявы лагер, праца медыцынскіх службаў, майстар-класы па штыкавым баі і выстава рэдкай зброі. У другі дзень - кульмінацыя: маштабная рэканструкцыя бою з эпізодамі эвакуацыі мірных жыхароў, допытам палоннага і подзвігам сясцёр міласэрнасці. Усіх ахвочых накормяць салдацкай кашай з палявой кухні.