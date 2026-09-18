У Дзень народнага адзінства ў Віцебскай абласной радзільні на свет з'явіліся 8 дзяцей

У Віцебскай абласной клінічнай радзільні павіншавалі мам, якія нарадзілі дзяцей у Дзень народнага адзінства. Асаблівую ўвагу надалі сем'ям, якія атрымалі статус шматдзетных. Трое немаўлят сталі ўладальнікамі сімвалічных абярэгаў - "Бацькавых кашуль".

"У такі знамянальны для нашай краіны дзень у сценах нашай радзільні на свет з'явіліся 8 дзяцей. У нас 17 верасня былі і чацвёртыя, і пятыя роды. Гэта гаворыць аб тым, што нашы людзі ўпэўнены ў заўтрашнім дні", - расказала галоўны ўрач Віцебскай абласной клінічнай радзільні Алена Леановіч.

Агульнанацыянальны праект "Трэці - Бацькаў" стартаваў летам 2026-га. Добрая ініцыятыва ўжо ахапіла больш за тысячу шматдзетных сем'яў па ўсёй краіне.