У дзіцячых садах Беларусі павялічаць колькасць груп для малых да 2 гадоў

У Беларусі павялічваюць колькасць груп у дзіцячых садах для самых маленькіх: у пачатку навучальнага года іх колькасць вырасце да 600 па ўсёй краіне.

Зараз такіх груп каля 500. Яны будуць працаваць не толькі ў рэжыме кароткачасовага знаходжання дзяцей, але і поўны дзень - да 12 гадзін.

Мэта - стварыць мамам умовы для выхаду на працу. Выхавальнікаў спецыяльна вучаць працаваць з малымі да 2 гадоў, для дзятвы ствараюць бяспечнае асяроддзе і падбіраюць прыдатныя матэрыялы.

Міністэрства адукацыі ўжо распрацавала метадычныя рэкамендацыі.