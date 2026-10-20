У Гродне ўшаноўвалі шматдзетныя сем'і
У Гродне адбыўся ўрачысты прыём, прысвечаны Тыдню бацькоўскай любові. На мерапрыемства ад імя кіраўніцтва аблвыканкама былі запрошаны ўзорныя сем'і з усіх куткоў Гродзенскай вобласці. Сярод галоўных падзей - уручэнне ордэна Маці тром жыхаркам рэгіёна, якія выхоўваюць пецярых і больш дзяцей.
Сярод гасцей - і шматдзетная сям'я Даміра Набіева, суперфіналіста тэлепраекта "Фактар.BY" і пераможцы ўсерасійскага конкурсу "Родники. Дети". Для ўдзельнікаў прыёма юны артыст падрыхтаваў музычнае выступленне.
Алена Набіева, шматдзетная мама:
"Мамай быць, тым больш шматдзетнай, - гэта ўзнагарода, Божы дар. Я вельмі люблю сваіх дзяцей, сваю сям'ю. Стараемся падставіць сваё плячо, падтрымліваем адно аднаго, паважаем".
Уладальніца ордэна Маці Алена Арцішэўская адзначыла, што лічыць гэтую ўзнагароду агульнай з мужам заслугай. Яна дадала, што вялікая сям'я - гэта цяжкая праца і велізарная адказнасць, якая патрабуе шмат намаганняў, цярпення і любові. Паводле яе слоў, з прыходам кожнага новага дзіцяці ў доме становіцца ўсё больш шчасця і радасці.
Віктар Пранюк, намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама:
"Увесь гэты тыдзень напоўнены любоўю, бацькоўскай любоўю, кожны з нас успамінае сваіх бацькоў з дабрынёй і цяплом. У нас амаль 15 тыс. шматдзетных сем'яў, ёсць сем'і, дзе выхоўваецца 10 і нават 11 дзяцей. Аснова нашай дзяржавы - гэта сям'я, а ўмацаванне інстытута сям'і - вышэйшая мэта любога дзяржаўнага органа ўлады".
Ордэн Маці ў Беларусі ўручаюць жанчынам, якія нарадзілі і годна выхавалі пецярых і больш дзяцей. З 1996 года гэтай узнагароды ў Гродзенскай вобласці ўдастоены больш за 1 330 жанчын. Падтрымка сем'яў уключае дзяржаўныя дапамогі, сямейны капітал і іншыя льготы.