У Карэлічах завяршаюць падрыхтоўку да абласных "Дажынак"
Хутка Карэлічы прымуць галоўнае свята хлебаробаў Гродзенскай вобласці - "Дажынкі". Але падрыхтоўка да яго для райцэнтра - гэта не толькі святочныя пляцоўкі і культурная праграма. За маштабным пераўтварэннем - вынікі працы аграрыяў і сур'ёзныя змяненні ў сацыяльнай інфраструктуры.
Тысячы квадратных метраў дарог, абноўленыя дамы, спартыўныя і сацыяльныя аб'екты. Карэлічы рыхтуюцца прыняць галоўнае свята хлебаробаў - абласныя "Дажынкі".
Да свята хлебаробаў сталіца абласных "Дажынак" Карэлічы падыходзіць з сур'ёзнымі вынікамі ўборачнай кампаніі.
Аграрыі раёна намалацілі 114 тыс. т збожжавых і зернебабовых культур пры сярэдняй ураджайнасці амаль 65 ц/га (гэта другі паказчык у Гродзенскай вобласці). І праца ў палях працягваецца. Гаспадаркі ўбіраюць кукурузу і бурак, дарэчы, ураджайнасць салодкага караняплода ўжо перавышае 500 ц/га (гл. відэа).