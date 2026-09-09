У Ляхавіцкім каледжы моладзь абмеркавала ўрокі гісторыі ў рамках акцыі "Беларусь адзіная"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэспубліканская акцыя "Беларусь адзіная" аб'яднала моладзь усёй краіны. Дыялог на роўных аб мінулым, сучаснасці і будучыні Беларусі прайшоў у Ляхавіцкім дзяржаўным аграрным каледжы.
Маладыя спікеры гаварылі з аднагодкамі пра тое, як важна засвойваць урокі гісторыі, пра гістарычную ролю і значнасць Дня народнага адзінства для кожнага беларуса.
Завершыцца акцыя "Беларусь адзіная" 17 верасня, у Дзень народнага адзінства, маштабным форумам у Мінску.