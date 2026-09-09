Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Ляхавіцкім каледжы моладзь абмеркавала ўрокі гісторыі ў рамках акцыі "Беларусь адзіная"

Аўтар:

Рэспубліканская акцыя "Беларусь адзіная" аб'яднала моладзь усёй краіны. Дыялог на роўных аб мінулым, сучаснасці і будучыні Беларусі прайшоў у Ляхавіцкім дзяржаўным аграрным каледжы.

Маладыя спікеры гаварылі з аднагодкамі пра тое, як важна засвойваць урокі гісторыі, пра гістарычную ролю і значнасць Дня народнага адзінства для кожнага беларуса.

Завершыцца акцыя "Беларусь адзіная" 17 верасня, у Дзень народнага адзінства, маштабным форумам у Мінску.

Разделы:

ГрамадстваМоладзь
x

Чытайце таксама