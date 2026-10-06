Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Маскве прайшоў вечар памяці народнага апалчэння 1941 года

Аўтар:

Рабочыя, студэнты, навукоўцы, дзеячы мастацтва, а таксама жанчыны і старыя - менавіта яны ў 1941 годзе аб'ядноўваліся ў атрады народнага апалчэння, каб абараніць сваю Радзіму ад ворага.

У Маскве прайшоў вечар памяці, прысвечаны кожнаму з іх. Ён сабраў ветэранаў, дзяржаўных дзеячаў, а таксама ўдзельнікаў марафону "Гарады-героі - гарады герояў", які сёлета быў прысвечаны "Дарогам народных апалчэнцаў". Гэта каля 100 удзельнікаў і больш за 13 тыс. кіламетраў шляху па гарадах Расіі і Беларусі.

Аўтапрабег складаўся з трох маршрутаў: Паўночнага, Паўднёвага і Заходняга. Апошні прайшоў па тэрыторыі Беларусі. Экіпажы наведалі месцы, дзе дывізіі народнага апалчэння прымалі ўдзел у баях за іх вызваленне (глядзіце відэа).

Раздзелы:

ГрамадстваГісторыя
x

Чытайце таксама