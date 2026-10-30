Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяАрміяДумкаСям'я і дзеціАдукацыяМоладзьТурызмЭкалогія

У Мінску адкрыўся кінаклуб "Залаты Віцязь"

Аўтар:

30 кастрычніка ў Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё кінаклуба "Залаты Віцязь". На вялікім экране - стужка-пераможца кінафестывалю гэтага года "Двое ў адным жыцці, не лічачы сабакі".

Напярэдадні абмеркавалі ідэю зрабіць клуб традыцыйным і паўнацэнна ўключыць яго ў афішу кінатэатра "Піянер". Клуб будзе знаёміць гледачоў з фільмамі-пераможцамі фестывалю "Залаты Віцязь". Таксама будуць арганізаваны творчыя сустрэчы са стваральнікамі і акцёрамі кінастужак. Важнай умовай стварэння кінаклуба будуць бясплатныя паказы для ўсіх ахвочых.

Кінафорум "Залаты Віцязь" выступае за захаванне традыцыйных духоўна-маральных каштоўнасцей. Гэту ж традыцыю працягне кінаклуб.

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама