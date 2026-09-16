У Мінску адкрыюць помнік легендарнаму барцу Аляксандру Мядзведзю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Легенда сусветнага спорту, які быў адданы Беларусі, што стала для яго роднай. 16 верасня ўвесь алімпійскі свет святкуе дзень нараджэння трохразовага алімпійскага чэмпіёна па вольнай барацьбе і сяміразовага чэмпіёна свету Аляксандра Мядзведзя.
Ганаровы грамадзянін Мінска, сцяганосец на Алімпіядзе як дэлегацыі зборнай Савецкага Саюза, так і зборнай Беларусі, праз усё жыццё пранёс любоў да роднай краіны і дабіваўся поспеху дзеля яе. Ужо сёння на магіле легендарнага спартсмена будзе адкрыты помнік Аляксандру Мядзведзю.
Адзначым, што кожны год у нашай краіне праходзіць міжнародны турнір па барацьбе серыі Гран-пры памяці спартсмена.