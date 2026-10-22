У Мінску праходзіць форум маладых парламентарыяў "Мой горад - мая будучыня"
Мінск стаў пляцоўкай для дыялогу маладых парламентарыяў. II Міжнародны форум "Мой горад - мая будучыня" сабраў 100 удзельнікаў з Беларусі і 12 рэгіёнаў Расіі. Геаграфія шырокая - ад Балтыкі да Чорнага мора, а задача агульная: ператварыць моладзевыя ініцыятывы ў рэальныя рашэнні для сваіх гарадоў.
Для моладзі падрыхтавалі адукацыйную праграму, майстар-класы, адкрытыя дыялогі і экскурсіі, адна з якіх праходзіць у сценах Белтэлерадыёкампаніі (гл. відэа).