3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
У Мінску прайшла ўрачыстая цырымонія ўскладання кветак да Мемарыяльнага знака воінам-сувязістам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Агульная памяць - гэта наша непарыўная сувязь пакаленняў. У Мінску адбылася ўрачыстая цырымонія ўскладання кветак да Мемарыяльнага знака воінам-сувязістам.
Памятную акцыю прымеркавалі да вялікага свята - Дня Перамогі, а таксама да Дня працаўнікоў радыё, тэлебачання і сувязі.
Ля падножжа манумента сабраліся тыя, для каго вернасць доўгу не проста словы: ветэраны, выкладчыкі, студэнты і курсанты, а таксама выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў.
Пад гукі аркестра Ганаровай варты Мінскай ваеннай камендатуры ўдзельнікі аддалі даніну павагі подзвігу герояў-сувязістаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).