У Мінску стартуе IV Міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы.

На палях IV Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы будзе працаваць выязная студыя "Першага інфармацыйнага канала".

Галоўнае пытанне форуму: як сабраць еўразійскую галаваломку агульнай бяспекі. Чакаецца важная дыскусія, у якой могуць нарадзіцца новыя сэнсы.

Сёння небяспека ўсё часцей зыходзіць з Заходняга фронту: мноства еўрапейскіх краін ахоплена пратэстамі, гучаць папярэджанні аб рызыках грамадзянскай вайны, як у Польшчы. Сімвалічна, што чацвёртая канферэнцыя праходзіць у адзін дзень з прамежкавымі выбарамі ў ЗША - ад іх таксама залежыць геапалітыка.

На плянарным пасяджэнні выступяць многія ўдзельнікі. Мадэратарам-вядучым будзе Іван Міхайлавіч Эйсмант, Старшыня Белтэлерадыёкампаніі. Асаблівую ўвагу прыцягвае Генеральны сакратар АБСЕ Ферыдун Сінірліаглу - вопытны турэцкі дыпламат, які шмат гадоў працаваў намеснікам кіраўніка МЗС Турцыі і амаль восем гадоў прадстаўляў краіну ў ААН. Некалькі дзён назад Анкара вылучыла яго на пасаду Генеральнага сакратара ААН, таму яго меркаванне аб далейшым лёсе арганізацыі асабліва важна: ААН перажывае не самыя лёгкія дні.

Беларусь, як заўсёды, выступае за дыялог: "Разбурыць заўсёды паспеем. Давайце размаўляць". У папярэднія гады на канферэнцыі выступаў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. У кастрычніку 2023 года менавіта тут была прапанавана Хартыя разнастайнасці і шматпалярнасці ў XXI стагоддзі. Зараз дакумент актыўна распрацоўваецца МЗС Беларусі пры садзейнічанні Расіі, і ўдзельнікі чакаюць пэўных абнаўленняў.

Беларусь пастаянна арганізуе міратворчыя пляцоўкі - прыкладам стала гуманітарная місія ў Алешках на мінулым тыдні. Важным будзе і пасяджэнне па геаэканоміцы - новаму паняццю, якое актыўна аналізуюць эксперты: як эканоміка краіны ўплывае на навакольны свет.

Прамую трансляцыю канферэнцыі будуць весці тэлеканалы "Першы інфармацыйны" і "Беларусь 24".