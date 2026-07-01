У Мінску судовыя выканаўцы ўпершыню прынялі прысягу

1 ліпеня судовыя выканаўцы - звыш 20 чалавек - прынялі прысягу на верную службу краіне і беларусам. Урачыстая цырымонія ў выканаўчай сістэме прайшла ўпершыню. Сімвалічна, рытуал прысвячэння на пасаду адбыўся ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны напярэдадні галоўнага дзяржаўнага свята - Дня Незалежнасці.

Яўген Каваленка, міністр юстыцыі Беларусі:

"Сёння ўпершыню судовымі выканаўцамі Рэспублікі Беларусь урачыста прыносіцца прысяга. Гэта важны крок у кар'еры маладых супрацоўнікаў і напамін пра неабходнасць няўхільна прытрымлівацца літары і духу закона. Гэта знакавы пункт у іх прафесійным шляху. Я ўпэўнены, што гэта важны маральны арыенцір".

Судовыя выканаўцы таксама ўсклалі кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой", падкрэсліваючы пераемнасць пакаленняў і высокую адказнасць у прафесіі.