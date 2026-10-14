У Мінску вялікае спартыўнае свята аб'яднала 18 шматдзетных сем'яў

У рамках Тыдня бацькоўскай любові вялікае спартыўнае свята аб'яднала ў Мінску 18 шматдзетных сем'яў. Эстафетная праграма ў 7 кірунках: ад хакея на траве і сучаснага пяцібор'я да баскетбола і футбола.

Адны конкурсы былі для ўсёй сям'і, іншыя - толькі для бацькоў. Для ўдзельнікаў гэта не проста спаборніцтвы, а яшчэ адна магчымасць згуртавацца і правесці актыўны дзень у коле самых блізкіх.

Сёння ў Мінску пражываюць 16,5 тыс. шматдзетных сем'яў, у якіх выхоўваюцца больш за 50 тыс. дзяцей.