У Нацбібліятэцы Беларусі адкрылася выстава "Лепшыя кнігі Беларусі"

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрылася выстаўка "Лепшыя кнігі Беларусі" - там, у тым ліку, прапанаваны выданні, якія перамаглі ў конкурсе "Мастацтва кнігі".

Гран-пры атрымаў праект "Час выбраў" ад выдавецкага дома "Звязда". Кнігу адзначылі дыпломам Францыска Скарыны і памятным знакам "Вялікі залаты фаліянт".

Узнагароду атрымала і сама Нацыянальная бібліятэка. Дыплом першай ступені - у кнігі "Гэты дзень мы набліжалі як маглі" ў намінацыі "Беларусь памятае".