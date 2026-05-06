У Нясвіжскім замку амаль 50 іншаземцаў прынялі беларускае грамадзянства
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амаль паўсотні чалавек урачыста прынялі беларускае грамадзянства ў інтэр'ерах Нясвіжскага замка. Цырымонія прынясення прысягі там прайшла ўпершыню.
Часткай беларускай сям'і сталі ўраджэнцы Украіны, Расіі, Казахстана, Таджыкістана і Азербайджана. Новыя грамадзяне далі клятву на вернасць нашай краіне, абяцалі выконваць Канстытуцыю, паважаць законы, дзяржаўныя сімвалы і культурныя традыцыі Беларусі.
З пачатку года толькі ў Мінскай вобласці беларускае грамадзянства прынялі звыш 170 чалавек. Для многіх гэта рашэнне не проста змена прававога статусу, а свядомы выбар на карысць стабільнасці, бяспекі і сацыяльных гарантый.