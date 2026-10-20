Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Нясвіжы і Мінску абмяркуюць будучыню музеяў на прасторы СНД

Аўтар:

У Мінску і Нясвіжы 20 кастрычніка стартуе II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Музейныя ініцыятывы на прасторы СНД". Форум прымеркаваны да 35-й гадавіны стварэння Садружнасці.

Вядучыя эксперты з шасці краін прыехалі ў Беларусь, каб абмеркаваць захаванне гістарычнай памяці і ўкараненне лічбавых тэхналогій у музейную сферу.

Пленарнае пасяджэнне прымае сталічная штаб-кватэра СНД, а практычная частка праграмы пройдзе ў залах Нясвіжскага палацава-паркавага комплексу.

Раздзелы:

ГрамадстваКультура

Чытайце таксама