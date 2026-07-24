У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для прадстаўніц судовай сістэмы

Палац Незалежнасці 24 ліпеня сардэчна расчыніў дзверы для калектыву Вярхоўнага Суда Беларусі.

Залы Палаца ацанілі жанчыны-суддзі, работніцы апаратаў Вярхоўнага Суда Беларусі і судоў агульнай юрысдыкцыі ад усіх рэгіёнаў краіны, а таксама ветэраны сістэмы - усяго 120 прадстаўніц прыгожай паловы.

Наталля Сарнаўская, намеснік старшыні Вярхоўнага суда Беларусі:

"У судовай сістэме нашай краіны звыш паловы - жанчыны. У апаратах судоў працуюць практычна адны жанчыны. Таму вельмі сімвалічна, што ў Год беларускай жанчыны ў Палац Незалежнасці, па сутнасці, у сэрца нашай краіны, былі запрошаны работніцы судовай сістэмы".

Для кожнага госця гэта сустрэча стала магчымасцю паглядзець на сваю штодзённую працу пад новым вуглом. Засцерагаць закон і правапарадак на роднай зямлі больш прыемна, калі ты асабіста адчуў веліч яе незалежнасці.