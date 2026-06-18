3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У пасольстве Беларусі ў Маскве ўшанавалі памяць ахвяр Вялікай Айчыннай вайны
Мы не ў сілах змяніць гісторыю, але ў сілах не дапусціць паўтору трагедыі. У Маскве ў дзелавым і культурным цэнтры пасольства Беларусі прайшло мерапрыемства, прысвечанае Дню ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. За час нямецкай акупацыі ў Беларусі было знішчана больш за 3 млн мірных грамадзян і ваеннапалонных. На тэрыторыі нашай краіны фашысты арганізавалі 578 лагераў смерці. Амаль 300 вёсак падзялілі трагічную долю Хатыні (былі цалкам спалены карнікамі разам з жыхарамі). Выстава "Балада пра непакоранае пакаленне" - гэта погляд беларускіх мастакоў на тую страшную трагедыю.
Тэму захавання гістарычнай памяці прадоўжыў спектакль-канцэрт "Успомнім усіх пайменна". Праз асабістыя ўспаміны акцёраў, чые бацькі, бабулі і дзядулі прайшлі тую страшную вайну, праз іх франтавыя фатаграфіі, лісты, песні і вершы ваенных гадоў паказана гісторыя ўсяго савецкага народа, які ваяваў за сваю волю.