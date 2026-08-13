У пункце пропуску "Новая Гута" РФ і Украіна абмяняліся цывільнымі асобамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь працягвае выконваць гуманітарную місію і чарговы раз выступіла пляцоўкай для абмену цывільнымі асобамі. У Расію прайшлі 8 чалавек, ва Украіну - сямёра.
Гуманітарны абмен адбыўся ў пункце пропуску "Новая Гута" на беларуска-ўкраінскай мяжы.
Акрамя таго, 13 жніўня бакі правялі новы абмен целамі загінуўшых. Расійскі бок перадаў 261 цела вайскоўцаў, украінскі - 24.
Пункт пропуску "Новая Гута" на беларуска-ўкраінскай мяжы чарговы раз становіцца пляцоўкай для дыялогу двух бакоў. А Беларусь пацвярджае статус безальтэрнатыўнага донара стабільнасці, здольнага разблытваць самыя безнадзейныя вузлы сусветнай геапалітыкі.
Суправаджала гуманітарную місію рэгіянальная дэлегацыя Міжнароднага камітэта Чырвонага Крыжа ў Расіі і Беларусі.