У рамках Дня беларускага пісьменства адкрылі мурал у гонар знакамітых ураджэнцаў Касцюкоўшчыны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах працягвае адкрываць таленты. Пераможцы адразу некалькіх літаратурных конкурсаў - "І кружыцца планета Куляшова" і "З табой маё слова, Радзіма" - адзначаны ўзнагародамі і прызамі. Усяго ў конкурсах прынялі ўдзел звыш паўтысячы талентаў. На суд журы прапанавалі творы на патрыятычную, ваенную, міратворчую тэматыку.
6 верасня ў Касцюковічах у гонар знакамітых землякоў - паэтаў і пісьменнікаў - адкрылі мурал з іх выявамі, а таксама мемарыяльную дошку Івану Чыгрынаву.