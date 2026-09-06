Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У рамках Дня беларускага пісьменства адкрылі мурал у гонар знакамітых ураджэнцаў Касцюкоўшчыны

Аўтар:
Image

Дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах працягвае адкрываць таленты. Пераможцы адразу некалькіх літаратурных конкурсаў - "І кружыцца планета Куляшова" і "З табой маё слова, Радзіма" - адзначаны ўзнагародамі і прызамі. Усяго ў конкурсах прынялі ўдзел звыш паўтысячы талентаў. На суд журы прапанавалі творы на патрыятычную, ваенную, міратворчую тэматыку.

6 верасня ў Касцюковічах у гонар знакамітых землякоў - паэтаў і пісьменнікаў - адкрылі мурал з іх выявамі, а таксама мемарыяльную дошку Івану Чыгрынаву.

Разделы:

ГрамадстваМагілёўская вобласць
x

Чытайце таксама