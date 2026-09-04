У школах Беларусі з 1 верасня пачаў дзейнічаць абноўлены пропускны рэжым

З пачаткам навучальнага года ў школах Беларусі пачаў дзейнічаць абноўлены прапускны рэжым. Цяпер ля ўваходаў ва ўстановы адукацыі супрацоўнікі аховы маюць права выбарачна аглядаць заплечнікі і сумкі вучняў, а таксама асабістыя рэчы наведвальнікаў. Зроблена гэта ў мэтах бяспекі. Першыя выпадкі праносу забароненых прадметаў зафіксаваны ва ўстановах адукацыі краіны ўжо 1 верасня. Сярод іх - гільзы і нажы.

Раней для праверкі сумак і заплечнікаў вучняў патрабавалася згода бацькоў, цяпер жа дастаткова прысутнасці педагога. Што паскарае працэс выбарачнага агляду і не патрабуе, напрыклад, адрываць бацькоў ад працы. Ды і пытанні бяспекі не церпяць расцягвання ў часе, бо часам лік можа ісці на хвіліны.

Як тлумачаць у МУС, у першую чаргу меры выбарачнага агляду рэчаў вучняў - гэта рэакцыя на трывожную статыстыку ў суседніх краінах, дзе ўчасціліся выпадкі нападаў школьнікаў адзін на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў (гл. відэа).